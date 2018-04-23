محمد العسيرى يكتب:..وإن جالك الطوفان

استقر فى ذهنى مثل كثيرين منذ سنوات طويلة أن الأمثال الشعبية هى الدستور الحقيقى لمصر.. وأن ما تحويه هذه الأمثال من مضامين ومفاهيم هو خلاصة التعليم والثقافة الإنسانية للبشرية بحالها. ولما كان الأمر كذلك أصبح من البديهى أننا نؤمّن على أى كلمتين من دول باعتبارهم «قانون».. ويمكن كمان «نمصمص شفايفنا بعد ما نقولهم».. ويا سلام.. والله.. الله.. وأعد.

أعترف بذلك وأنا مرتاح البال.. أنا أكتر واحد كنت بعمل كده لحد وقت قريب.. وفجأة.. فى وقت فراغ، أعتقد أنه طال، وجدتنى أضحك من نفسى وعلى نفسى.. وأسأل باستغراب.. كيف أصدق هذا الهبل وأقره وأؤمن به.. يا الله.. كيف تجرى الأمور بكل هذه البساطة.. أو قل التفاهة لو شئت.

خد عندك مثلًا.. يقولك.. لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك! طب بذمتك شفت ندالة ووساخة ووضاعة أكتر من كده؟!. مين اللى قال إن الفطرة السليمة التى أنشأنا الله عليها.. والعقول السليمة.. ومشاعر الأبوة إذا كانت هناك أبوة فعلًا- تدعو لذلك.. من الذى يقبل أن تذهب كل معانى الفداء والرجولة والتضحية فى لحظة بهذا الشكل؟.. ثم يحدثوننا عن «التراث الشعبى»!.

خد يا سيدى كمان اللى يقولك «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح».. يا سلام.. إيه الهروب ده.. والجبن ده.. النطاعة دى.. وهوه ملعون أبوالريح ده ما أواجهوش ليه.. إيه اللى هيحصل يعنى لو واجهته.. هتموت.. طب ما تموت مش المثل الشعبى برضه اللى بيقول «هيه موتة ولا أكتر». ظنى أن التاريخ الشعبى المكتوب عبر «الأمثال» مثله مثل كل التواريخ.. مثله مثل كل ما هو أثر.. سواء كان على جدران معبد أو فى «حكاية» أو «كتاب» أو «غنوة».. كل هذه التعابير قيلت فى لحظتها وحسب الظرف الإنسانى والسياسى لناسها.. يعنى من الآخر.. بتاعة عصرها.

وإحنا كمان نختار منها «اللى ييجى على هوانا».. ويرضينا.. أو يخلينا نقبل باللى إحنا فيه.. واللى إحنا فيه للأسف سيئ.. ومر.. ويذل أعناق الرجال.. ولهذا أجد عشرات الأمثال يرددها مرتادو وسائل التواصل الاجتماعى وكأنها فعل مسلم به.. وكلها تذهب إلى قبول الخنوع والرضا بالأمر الواقع.. الواقع جدًا.

وأخطر ما فى الأمر من وجهة نظرى هو ما بعد الرضا بهذا الواقع.. والاستسلام له.. لأننا لحظتها سنكون قد فقدنا كل خلايا المقاومة والتمرد.. ولا شىء يمكن تغييره فى أى واقع سيئ دون تلك الخلايا.. نحن فى حاجة دائمة لفيروسات الطموح والرغبة فى التغيير.. واتهام الناس.. أى ناس.. من الذين يفكرون خارج صندوق «القطيع».. بأنهم «حيتان زرق» هبل.. وعبط.. أو بالأحرى استهبال واستعباط.

لست واهمًا.. ولم أصل بعد لمرحلة اليأس الكامل.. ولا أعيش حالة إحباط.. على الأقل لأننى أعى ما أقول.. وأعرف جيدًا ما يدور حولى.. وأرفض تماما أن أسد الباب فى وجه الريح.. ولن أفعل ما يدعوننى إليه، ولن ألقى بابنى تحت قدمى.. ولن أهرب قطعًا.. ليس لأننى غير راغب فى الهروب ولكن لأنه أصبح ترفًا لا أقدر عليه.

باختصار.. ماذا ستفعل لو كنت فى موقف الرجال الذين هم فى حال «الموت خلفكم والبحر من أمامكم».. هذه هى الحال التى وصل إليها الكثيرون لو يعلم أهل الحل والعقد.. وعلينا أن نفكر بجدية ماذا سنفعل مع جيل كامل يعتقد أن الموت من خلفه والبحر أمامه.

لم تعد حكايات رئيس النادى المخبول وترهاته تضحك أحدا.. ولم يعد مسرح مصر ونجومه أصحاب الإفيهات التافهة بقادرين على انتزاع ضحكاتنا بالعافية.. ولم يعد فى المقاهى متسع للعب الدومينو والطاولة.. ومباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى أوشكت على الانتهاء.. ومسلسلات رمضان الخايبة لمحمد رمضان وعادل إمام واللى شبههم «دمها يلطش» ولن يستمر مفعولها حتى نهاية الشهر الكريم.

يعنى من الآخر كده معانا لحد العيد.. وبعد العيد «ما يتفتلش كحك».. فهل هناك من وسيلة لفعل جاد يأخذنا من دوائر الأمثال الشعبية الخانعة إلى سيرة الفتى مهران.. إلى أغنية أمل من نوع جديد.. أعتقد أن كتاب أمثالنا الشعبية الذى تمتد صفحاته لسبعة آلاف سنة به الكثير من ذلك.. أكيد فيه أمل.