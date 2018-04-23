الجيش الإسرائيلي يقصف مدفعا سوريا ردًا على سقوط قذيفة في الجولان

قصف الجيش الإسرائيلي، قطعة مدفعية سورية، وذلك ردا على سقوط قذيفة هاون في هضبة الجولان، وهي منطقة احتلتها إسرائيل من سورية منذ أكثر من 50 عاما.



وغرد الجيش الاسرائيلي على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين قائلا: إن " جيش الدفاع قصف مدفعا واحدا في المنطقة التي أطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان".



وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن القذيفة التي سقطت بالقرب من الجدار الأمني الذي يفصل سورية وإسرائيل "يبدو أنها كانت نيرانا خاطئة".



وتابع أن "الجيش الاسرائيلي يحمل النظام السوري المسؤولية ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن مواطنيها".

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان خلال حرب الأيام الستة عام.1967 وتطالب سورية باستعادتها.



وكانت الهضبة مسرحا لمواجهات منذ اندلاع الحرب الاهلية في سورية، حيث سقطت عدة صواريخ داخل المنطقة خلال الأعوام السبعة الماضية. وكثير من الأحيان ردت إسرائيل بشن غارات داخل الأراضي السورية.

