الحكومة الأرمينية تعين كارين كارابيتيان قائمًا بأعمال رئيس الوزراء

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم، تعيين رئيس الوزراء السابق كارين كارابيتيان قائمًا بأعمال رئيس الوزراء المستقيل سيرج سركسيان.



وقالت الحكومة، في بيان حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، إنها طلبت من كارابيتيان الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ 2016، وحتى انتخاب سركسيان لنفس المنصب منذ أيام، العودة إلى منصبه.

كان سركسيان قدم استقالته -في وقت سابق اليوم- بعد ستة أيام من توليه مهام منصبه رسميًا؛ إثر اندلاع احتجاجات كبيرة للمعارضة.