برلين تلعن عن مخاوفها من احتمالية تأجيل شكوى الاتحاد الأوروبي

أعربت الحكومة الألمانية عن مخاوفها من احتمالية تأجيل طويل الأجل لشكوى الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية حول التعريفات الجمركية.



وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الحزب الديمقراطي الحر أنه على الرغم من أن هناك فرص نجاح جيدة بالنسبة لأي إجراء تسوية منازعات محتمل لدى منظمة التجارة العالمية، فإن المشكلة هي أن هناك مناصب قضاة شاغرة كثيرة للغاية حاليا في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة

العالمية- ما قد يجعلهم "غير قادرين على التصرف" في المستقبل المنظور.



وجاء في رد الحكومة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن ذلك قد يؤدي إلى أنه حتى قرارات الدرجة الأولى قد لا تصبح ملزمة قانونيا في حالة الطعن.



يشار إلى أن وجود مناصب شاغرة لقضاة لدى المنظمة يرجع إلى أن الولايات المتحدة تمنع تعيين قضاة جدد لدى هيئة تسوية النزاعات بالمنظمة.



جدير بالذكر أن الهيئة تتكون من سبعة قضاة في الأساس، ولكن بها أربعة مناصب فقط بها هي المشغولة حاليا، وسيصبح أحدها شاغرا أيضا اعتبارا من سبتمبر القادم. علما بأنه يجب الاستماع لكل حالة من جانب ثلاثة قضاة.