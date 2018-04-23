«كريم» تعلن تعرضها للاختراق

كشفت شركة «كريم» عن تعرضها لاختراق بيانات، مؤكدة أنه لم تتم سرقة أو إساءة استخدام تلك البيانات.



وأعلنت الشركة أنها رصدت واقعة إلكترونية تتضمن وصول غير مصرّح به إلى النظام الذى تستخدمه لتخزين البيانات، حسب بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».



وقالت: «رغم أننا لم نجد أى دليل على أى سرقة أو إساءة استخدام مرتبطة بالواقعة، لكننا أردنا أن نُعلمكم بها انسجامًا مع قيمنا المعروفة التى تحتم علينا أن نكون صريحين وشفافين معكم بخصوص الواقعة، وأن نؤكد التزامنا مجددا بحماية خصوصيتكم وبياناتكم، وينبغى أن نطلعكم على الإجراءات التى نتخذها حاليا لمعالجة المسألة، وتجنب تكرارها فى المستقبل».



وأوضحت الشركة أن بروتوكولاتها الأمنية ما زالت تحتفظ بكلمات المرور، وبيانات البطاقات الائتمانية للعملاء بشكل مشفر وعلى نظام منفصل، غير أنها طالبت الشركة عملائها بتحديث كلمة المرور.