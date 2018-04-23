«تموين الجيزة» تشن حملات مكبرة على المصانع المخالفة قبل «رمضان»

شنت مديرية التموين بالجيزة، برئاسة هشام كامل، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة لضبط الأسواق، والمصانع غير المرخصة والمخالفة للقانون فى إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، واستهدفت الحملة اليوم عددا من المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، لضبط المتلاعبين فى الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة.



وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين، وهشام كامل، مدير مديرية تموين الجيزة، عن ضبط 91 قضية، تنوعت ما بين "21 عدم حمل شهادة صحية، 27 عدم الإعلان عن أسعار، 13 إدارة منشأة دون ترخيص، 10خبز ناقص الوزن، 8 عدم وجود سجل تفتيش، 11 بيع بأزيد من السعر الرسمى، 1 غش تجارى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

