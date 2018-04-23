«الصناعة»: إصدار 7150 تصريحًا ورخصة تشغيل للمستثمرين

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أصدرت 7150 تصريحًا لمصانع جديدة خلال الستة الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة طرحت 28 مليون متر مسطح من الأراضى الصناعية خلال العامين الماضين، بإجمالى استثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، وذلك من إجمالى 60 مليون متر مربع مخطط طرحهم فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة 2020.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين.



وأكد عبد الرازق أن الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا جدًا، وينافس كلًا من الصين والهند حتى أن هناك مستثمرين من الدولتين تقدموا بطلبات للاستثمار فى مصر، خاصة بعد منظومة الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهيئة طرحت خريطة الاستثمار الصناعى فى نوفمبر الماضى وتتضمن 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة، وموزعة جغرافيًا طبقًا للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار فى كل محافظة، لافتا إلى أن الخريطة الصناعة جذبت كثيرا من القطاعات الصناعية والغالبية منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الإلكترونى وتفعيل خدمات الشباك الواحد، بالإضافة إلى ربط إلكترونى شامل للهيئة مع فروعها الإقليمية من خلال DSL، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الدفع الإلكترونى، وذلك خلال فترة أسبوعين على أقصى تقدير، مما يسهل عملية متابعة أى رخصة، بالإضافة إلى مركز عملاء لحل مشاكل المستثمرين فى التطبيق خلال 48 ساعة، مضيفًا أن مجلس النواب يناقش حاليًا تعديلات على قانون إنشاء الهيئة ما يمنح للهيئة سلطات أوسع واختصاصات جديدة، وذلك فى إطار خطة الهيئة لإعادة هيكلة كاملة للعاملين والخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين.



وتابع رئيس الهيئة أن توفير الأراضى الصناعية بمختلف المحافظات يأتى على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن يجرى حاليًا توسيع قاعدة بنك الأراضى الصناعية وترفيقها وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات صاحبة الولاية، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت قرارات بإيقاف التعامل على الأراضى غير المستغلة بالمناطق الصناعية لمحاربة سماسرة الأراضى، وفى هذا الإطار تم إصدار ما يقرب من 2000 قرار سحب للأراضى غير المستغلة، إلا أن تفعيل هذه القرارات يأخذ بعض الوقت.



وأكد عبد الرازق أن قانون التراخيص الجديد فرض مفهومًا جديدًا للتراخيص، ورسخ فكر الشباك الواحد وجهة واحدة مسئولة بالنيابة عن عدد من الجهات، بالإضافة إلى تقسيم الصناعة طبقًا لمنظومة المخاطر العالية والمنخفضة، ولم يعد القانون يعامل كل المصانع بإنتاجيتها على حد سواء، حيث جعل الصناعات منخفضة المخاطر التى تمثل 80% من الصناعة بالإخطار تستلزم حدا أقصى أسبوعا واحدا، بينما عالية المخاطر خلال مدة لا تزيد عن شهر فقط، مضيفًا أنه تمت إتاحة كافة الاشترطات المطلوبة بشكل واضح على موقع الهيئة.



وعن تعامل الهيئة مع ملف المصانع المتعثرة، قال رئيس الهيئة إن الدولة قامت بإنشاء صندوق للمخاطر لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه، ويتم التعامل بشكل مباشر مع مركز تحديث الصناعة والمتعثرين، مشيرًا إلى أن أجمالى عدد المصانع المتعثرة وفقًا للطلبات التى وردت إلى مركز تحديث الصناعة تتخطى 170 مصنعًا فقط، لافتا إلى صعوبة الوصول إلى المصانع المتعثرة نظرًا لأن غالبية الشركات تخشى إعلان تعثرها حفاظًا على عملائها.



وكشف عنأن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعى ما بين 17 إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة وتم تحقيق 13% نموا صناعيا حاليًا.