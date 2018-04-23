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الإثنين 23/أبريل/2018 - 04:09 م

بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية

بالصور.. تكريم أبطال
حسين الجندي - تصوير هادي كرم
dostor.org/2140530

كرمت الجامعة الكندية في القاهرة الجديدة، عددًا كبيرًا من نجوم أبطال مسلسل «أبو العروسة»، في جو احتفالي وكرنفالي كبير.

حضر الحفل الفنان سيد رجب، الذي تحدث عن كواليس وجوده في المسلسل، مشيرًا إلى أنه تعرف على صداقات جديدة خلال العمل، في وجود شركة إنتاج قوية، ومخرج مهم، مؤكدًا أن ردود الأفعال عن العمل كانت قوية جدًا.

وحضر أيضًا الفنان محمود حجازي، الذي وصل إلى الحفل، وسط تصفيق من طالبات الجامعة، والتقطن معه صورة تذكارية.

وحضر الفنان ميدو عادل، الذي طالبه الحضور بتقديم أغنية، فيما تقدم لهم بالشكر على تكريمه، معبرًا عن سعادته بنجاح المسلسل.

وحضر الفنان محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، من بينهم عزوز عادل، منى جلال، المنتجين إبراهيم حمودة، ومنى قطب، والمخرج كمال منصور، والمؤلف هاني كمال وآخرون.

ودار نقاش كبير بين الطلبة في كلية الإعلام بالجامعة الكندية داخل القاعة الكبرى للكلية، وقام النجوم الحاضرون بالرد على كل الأسئلة الخاصة بالمسلسل.

«أبوالعروسة».. دراما اجتماعية طويلة، تناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال، نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع.

«أبوالعروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازى، ولاء الشريف، تأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور، مهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبدالعزيز.

بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
بالصور.. تكريم أبطال «أبوالعروسة» في الجامعة الكندية
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