«المنزولاي» يطالب «الصناعة» بخريطة استثمار جاذبة لرجال الأعمال

طالب المهندس مجد الدين المنزولاى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، بضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية أكثر عمقًا وجاذبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال لمس رغبة حقيقية وفكرا جديدا من جانب هيئة التنمية الصناعية لتطوير الصناعة فى مصر.



كما طالب بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل مشاكل رجال الأعمال.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين والتي استضافت المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية اليوم.



وقال الدكتور وائل علما، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن لقاء مجتمع الأعمال برئيس الهيئة العام الماضى نتج عنه حل أغلب المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وفى مقدمتها التراخيص.



وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن النمو الصناعى رغم أنه يمثل قاطرة التنمية، إلا أن نسبته لا تتعدى 20% من الدخل القومى، كذلك الأمر بالنسبة للصادرات، وعدد العاملين فى الصناعة، مطالبًا بإنشاء قسم خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الهيئة.