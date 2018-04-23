روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا فى مجال إنتاج النفط

حلت روسيا في المرتبة الثانية عالميًا من حيث إنتاج النفط بإنتاج 9.533 مليون برميل يوميا، وذلك بعد أن تقدمت السعودية لتشغل المرتبة الأولى بعد عام من تصدر روسيا للدول المنتجة للنفط.



وذكر بيان لهيئة الإحصاء الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا حافظت على المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج النفط لـ11 شهرًا على التوالي، ولكن السعودية رفعت مستوى الإنتاج بواقع 9.982 مليون برميل يوميا.



وأضاف البيان أن دول "الأوبك" رفعت حجم الإنتاج بواقع 32.186 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير الماضي، ومن بينها العراق التي رفعت مستوى الإنتاج بواقع 4.425 مليون برميل يوميًا.



