هاني شاكر يفتتح مطعمًا باسم «علّي الضحكاية»

انضم الفنان المصري هاني شاكر مؤخرًا، لزملائه الفنانين، الذين يديرون أعمالًا أخرى، بعيدًا عن الفن، ليفتتح مطعمًا جديدًا في القاهرة، حمل اسم «علّي الضحكاية»، وهي أحد أشهر أغاني شاكر الملقب بأمير الغناء العربي.



ونشر «شاكر» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، صورًا ومقاطع فيديو، من افتتاح المطعم.



وظهر تصميم المطعم في العديد من الصور، والذي تميز بصور لفنانين من العالم العربي تزيّن جدرانه، مثل جورج وسوف، صابر الرباعي، إليسا، وائل جسّار، ونانسي عجرم.