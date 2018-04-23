الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب صعود عائد السندات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع تجاوز عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل مستوى 3%، ومع تواصل موسم نتائج أعمال الشركات الفصلية.



ويأتي الصعود في البورصة الأمريكية مع موجة بيعية داخل أسواق السندات دفعت العوائد على تلك الديون لتسجيل مستويات لم تحدث في نحو أربعة أعوام ونصف تقريبًا، على خلفية تكهنات بشأن مزيد من رفع أسعار الفائدة، ووصول التضخم لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.



وخلال التعاملات المبكرة، اليوم، تجاوز العائد على سندات الخزانة الحكومية لآجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ يناير 2014.



وتواصل الشركات الإفصاح عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تحولت "هاليبرتون" الأمريكية العاملة في مجال النفط للربحية متجاوزة التوقعات.



وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% أو ما يوازي 41 نقطة ليسجل 24504.35 نقطة.



كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 0.1% ليصل إلى 2673.37 نقطة فيما سجل مؤشر "ناسداك" زيادة 0.2% مرتفعًا إلى 7162.27 نقطة.

