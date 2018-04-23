الخميس.. انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الثانوية بجنوب سيناء

تنطلق الخميس المقبل 26 أبريل الجاري، القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بتعليم جنوب سيناء بقاعات مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء بنات لمدة يوم.



ويحاضر في القافلة نخبة من مستشاري المواد الدراسية للمراجعة النهائية لمواد الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، اللغة الإنجليزية، الفلسفة، علم النفس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وإدارة البرلمان والتعليم المدني.



ومن جانبه، طالب محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بالحضور والاستفادة من مستشاري المواد الدراسية في المراجعة النهائية للمواد الدراسية، فيما قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة للتعاون الدائم والمثمر مع التربية والتعليم.



