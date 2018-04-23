الألمونيوم يتراجع 10% بعد تلميحات بتخفيف العقوبات على «روسال»

انخفض سعر معدن الألمونيوم بنحو 10% خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة تمديد الوقت المحدد لتصفية الأعمال مع شركة "روسال" الروسية المنتجة للمعدن.



وكانت الولايات المتحدة قررت تطبيق عقوبات على رجال أعمال روس لتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومن ضمنهم رئيس شركة "روسال" أكبر منتج للألمونيوم في البلاد.



وتابع ستيفن مونشين، عبر بيان صادر اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية لا تستهدف العمال الكادحين الذين يعتمدون على الشركة، مشيرًا إلى أنه في حالة بيع "أوليغارش أوليغ" رئيس "روسال" للشركة فإن ذلك قد يوفر إعفاء من العقوبات.



وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الألمونيوم بنحو 7.8% إلى 2291.6 دولار للطن، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 10% في وقت سابق من التعاملات.



وكان وزير المالية الروسي أكد أن بلاده ستوفر سيولة قصيرة الأجل إلى شركة "روسال"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تخطط للاستحواذ على حصة داخل الشركة، لكنها ستقدم الدعم في شكل سيولة قصيرة المدى وإجراءات أخرى قيد البحث.



وفي الأسبوع الماضي؛ سجل الألمونيوم مكاسب واسعة بدعم العقوبات الأمريكية على روسيا التي هددت بنقص في المعروض.