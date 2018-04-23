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الإثنين 23/أبريل/2018 - 03:57 م

بشار الأسد: دول العدوان الثلاثي تدعم الإرهابيين

بشار الأسد
بشار الأسد
أش أ
dostor.org/2140507

قال الرئيس السوري بشار الأسد: «إن عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأخير على سوريا لن ينجح فى وقف الحرب على الإرهاب، الذي سيتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية»، متهما الدول الثلاث بدعم من وصفهم بـ«الإرهابيين» منذ اليوم الأول للصراع في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن هذا االتصريح جاء خلال استقبال الأسد، اليوم الإثنين، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية الخاصة، حسين جابري أنصاري، والوفد المرافق له، حيث تناولا آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع الميداني.

وأضافت «سانا» أن الجانبين اتفقا في الآراء حول مختلف القضايا، وعلى أهمية استمرار سوريا وإيران، في تعزيز تعاونهما وتنسيق مواقفهما لما فيه مصلحة شعبيهما وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في 14 أبريل الجاري، هجمات صاروخية على عدد من المواقع السورية، ردا على مزاعم باستخدام القوات السورية أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق.

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