«بروج» الإماراتية ‬تعتزم زيادة طاقة تخزين النفط بالفجيرة

قالت شركة بروج لاستثمار النفط والغاز، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنوي زيادة طاقة تخزين الخام والمنتجات النفطية في مركز الفجيرة النفطي بدولة الإمارات.



وذكرت الشركة، في بيان، نيتها البدء في بناء المرحلة الثانية من محطة التخزين التابعة لها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لإضافة طاقة تخزين قدرها 600 ألف متر مكعب للنفط الخام، من خلال ثمانية صهاريج.



ومن المقرر الانتهاء من هذا التوسع في الربع الأخير من 2019.



وقال المدير العام نيكو باردنكوبر: "الفجيرة في موقع ممتاز خارج مضيق هرمز وفي مكان جيد وسط طرق التجارة العالمية".



وتابع "نؤمن بقوة بإنشاء طاقة تخزين أكثر استقلالية للنفط الخام مع خيارات لمزج الخام لأن هذا الأمر يزداد أهمية عالميا".