بالأرقام.. قطر تتراجع 17 درجة في مؤشر جودة الجنسية بسبب المقاطعة

كشف الحساب الرسمي لموقع "قطريليكس"، المعني بكشف فضائح الفساد القطري، تراجع قطر 17 درجة على مؤشر جودة الجنسية خلال أقل من عام واحد من المقاطعة.



وأوضحت "قطريليكس" أسباب هذا الانخفاض وهي: تراجع حركة الدخول والخروج إلى قطر، توقف تسهيلات ممنوحة لحملة جواز السفر القطري، تأثر صورة قطر دوليًا بانكشاف دعمها المتواصل للإرهاب، بالإضافة إلى غموض المستقبل السياسي مع استمرار المقاطعة.



وأظهرت البيانات تراجع مرتبة قطر في قائمة جودة الجنسية إلى المرتبة رقم 87 بنهاية عام 2017، مقارنة بالمرتبة 70 بنهاية عام 2016، فيما تراجعت قطر في قائمة القيمة الخارجية للجنسية إلى المرتبة رقم 109 بنهاية عام 2017، مقارنة بالمرتبة 79 بنهاية عام 2016.



وتراجع مؤشر قطر في قائمة حرية السكن إلى المرتبة رقم 46 بنهاية عام 2017، مقارنة بالمرتبة رقم 29 بنهاية عام 2016، بينما تراجع مؤشر الإمارة الصغيرة في قائمة حرية السفر إلى المرتبة رقم 46 بنهاية عام 2017، مقارنة بالمرتبة رقم 29 بنهاية عام 2016.