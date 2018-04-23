«العناني»: الآثار الإسلامية غير مسجلة حتى اللحظة

نفى خالد العناني، وزير الآثار - خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين - ما أشيع ببعض وسائل الإعلام من نقل 55 منبرا أثريا، مؤكدًا أنه لن يتم نقل أي منبر أثري من المساجد الأثرية إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد سلامته، وفي حال نقلها لن تنقل بشكل جماعي بل كل حالة على حدة.



جاء ذلك ردًا على بيان عاجل للنائب أسامة العبد، عضو مجلس النواب، حول مبررات نقل مقتنيات بعض المساجد الأثرية التي تبلغ 55 منبرًا، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام.



وقال «العناني»: أن «الآثار الإسلامية جميعها غير مسجلة حتى هذه اللحظة، ومقتنياتها كنوز لا تقدر بثمن، وتقع مسؤولية تلك المساجد تحت ولاية وزارة الأوقاف، ويحرسها خفير ما يعرضها للسرقة».



وأشار إلى أنه في عام 2017 تم نقل «مشكاوات» مسجد الرفاعي ومنبر واحد فقط هو منبر «مسجد أبوبكر مزهر»، مضيفًا: أن «ما تم نقله من بعض المساجد هي كراسي المصحف والمشكيات ووضع بديل لها بنفس القيمة للزائرين لتلك المساجد الأثرية، والقانون غلظ العقوبة وسيجعلنا نحافظ على آثار مصر».