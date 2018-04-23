القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 03:55 م

تداولات للعملات الإلكترونية تتراجع 47% في 3 أشهر

البيتكوين
البيتكوين
dostor.org/2140501

انخفض متوسط التداولات اليومية للعملات الإلكترونية في شهر مارس الماضي بنحو 47% مع التراجع الذي تشهده العملات منذ شهر فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن موقع "سربتوكومبير"، اليوم الاثنين، أن المتوسط اليومي لتداولات العملات الإلكترونية تراجع إلى 9.1 مليار دولار في مارس الماضي، و7.4 مليار دولار في النصف الأول من أبريل الجاري.

وكان متوسط التداول اليوم للعملات الإلكترونية في ديسمبر 17 مليار دولار، وتزامن مع ذلك تسجيل "البيتكوين" أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب مستوى 20 ألف دولار.

ومن الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة التداولات قيام الصين، وهي سوق رئيسي لتداول العملة، بإغلاق منصات تداولها، وذلك إلى جانب قيام العديد من الحكومات بوضع قواعد تنظم العملة وتداولاتها وإغلاق بعض منصاتها.

وفي الربع الأول من العام الجاري انخفضت "البيتكوين" بنحو 47.9%، وارتفعت "البيتكوين" بنحو 0.6% إلى 8958 دولار.

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