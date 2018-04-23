«استرداد الأراضي» ترفض مقترحًا بمد فترة تلقي طلبات «التقنين»

قالت مصادر أن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رفضت اقتراحا بمد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فترة أخرى بعد 14 يونيو القادم.



وأكدت المصادر، أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، منحت فرصة كافية لستة أشهر ولا يوجد مبرر لأي مدة إضافية، ولذلك كل من لم يتقدم بطلب التقنين خلال الفترة المحددة سيكون قد تنازل عن حقه في التقنين، أو أثبت عدم جديته في سداد حق الدولة.



وأضافت، أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التقنين، ستبدأ قوات إنفاذ القانون في إجراءات استرداد الأراضي، التي لم تقدم عنها طلبات تقنين تنفيذًا للقانون.



