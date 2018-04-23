القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 03:49 م

«نتفلكس» تخطط لاقتراض 1.5 مليار دولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2140491

قررت شركة "نتفلكس" إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، لخدمة الأغراض العامة بالشركة.

وأضافت الشركة الأمريكية العاملة في خدمات الإعلام، اليوم الاثنين، أنه من المقرر استخدام تلك الأموال في عمليات استحوذ محتملة وتطوير وإنتاج بالشركة، إلى جانب توسعات رأسمالية، ومعاملات استراتيجية.

وتابعت أن سعر الفائدة على الديون وتاريخ الاستحقاق سيتم تحديدهما عبر المفاوضات بين "نتفلكس" والمشترين المبدئيين.

وكانت "نتفلكس" أعلنت عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري في الأسبوع الماضي، وذكرت أنها حققت أرباحا عند 290 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 178.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت إيراداتها عند 3.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقابل توقعات بـ3.6 مليون دولار.

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