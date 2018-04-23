«النواب» يقر التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين مصر وواشنطن

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.



وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، التي نظرت الاتفاقية، إلى أن التعديل يهدف إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 3 ملايين و662 ألف دولار أمريكي.



وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في دعم البرامج الخاصة بالمجتمع المدني والخدمات الحكومية، وتحسين عملية إدارة العمليات الانتخابية ومشاركة المواطنين فيها.



وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في العاشرة صباح غد الثلاثاء.