فلسطينى مقرب من حماس يكشف لـ«الدستور» حقيقة تكوين حكومة بغزة

قال الكاتب والباحث السياسي المقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون إن هناك مؤشرات ومعطيات تشير إلى أن السلطة لا تريد قطاع غزة، ولا تريد العودة إليها، لذلك هناك تفكير كبير داخل الأروقة فى قطاع غزة حول مواجهة تلك المؤشرات، وهناك محاولة دائما للذهاب لتفكير مختلف من بينها التفكير بإدارة وطنية في قطاع غزة.



وأضاف المدهون، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل ولا يمكن الذهاب إليه الإ بموافقة ورعاية واهتمام مصري، وحتى الآن الإدارة المصرية تريد أن تكون السلطة الفلسطينية العنوان داخل الأراضى الفلسطينية، وخاصة داخل قطاع غزة.



وأوضح المدهون أن حماس معنية بأن تنجح الجهود المصرية وأن تعزز مكانة السلطة وأن تكون شريكة، مشيرا إلى أن الرئيس عباس لا يريد حماس شريكة له فى السلطة، وينظر للمصالحة بأنها حالة من حالات الاستهتار بالسلطة واحتكارها.



وأكد المدهون على أنه لن ينحج أى عمل سياسي وإدارى دون رعاية ورضا مصرى، مشيرا إلى أن هناك تقاربا بين وجهات نظر القيادة المصرية وحركة حماس، وهناك حديث متواصل فى قطاعات مختلفة من بينها القطاع الأمنى والسياسي والاقتصادى.



وتابع المدهون أن مصر تقدم بعض الحلول، ولكنها لا تريد القفز على دور عباس، ولكن فى حال استمر عباس بالتنقب لقطاع غزة سيكون هناك وجهة نظر مختلفة للجميع بما فيها الإدارة المصرية، وحماس تعتبر أن صميم الأمان فى العمل السياسي والأمنى وجود قيادة قوية يمكن إنشاء حلف معها مثل الدور المصرى.



وأوضح المدهون بأن هناك تركيزًا الآن بشكل كبيرعلى مسيرات العودة ومحاولة تحويلها إلى اشتباك جماهيرى واسع، لأن القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة ولحالة تصفية تقودها الولايات المتحدة وإدارة ترامب، والجميع يرفض تلك المشاريع بما فيها أيضا القاهرة، وهذا يحتاج لنفس طويل ولتضافر جميع الجهود، مؤكدا أن مسيرات العودة الآن هى التى تحتل الأولوية فى العمل والتفكير الحمساوى والفلسطينى داخل غزة.