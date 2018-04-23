عبد العال لـ«النواب»: «هيبقي فيه توقيع حضور وانصراف»

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بصمة الانصراف سيتم رفعها فى الساعة الثالثة عصرًا، متابعًا: "هيبقى فيه توقيع حضور وانصراف، ولن يتم الاعتداد بالبصمة الصباحية للحضور فقط".



وأضاف، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم،: "أعمل إيه؟ مفيش فايدة، كل الطرق جربتها".



جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، وافقت على مشروع تعديل قانون حماية الآثار، المقدم من الحكومة بشكل نهائى، ومشروع الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.