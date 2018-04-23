مصدر: «أبوالفتوح» بصحة جيدة وسبق عرضه على مستشفى ليمان طرة

أكد مصدر أمنى عدم صحة ادعاءات عائلة الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، بشأن إصابته بـ"ذبحة صدرية" داخل محبسه، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تصدر تكليفاتها لـ"أبناء أبوالفتوح"؛ للترويج إعلاميا بإصابته.



وأردف المصدر، قائلا: "أبوالفتوح يتمتع بصحة جيدة، وأسرته تزوره بصورة عادية، وفقا للقواعد الأمنية واللوائح الخاصة بالزيارات"، مشيرا إلى أن الترويج لادعاءات إصابته يأتي في إطار أكاذيب الجماعة الإرهابية، ورغبتها في نقل صورة غير حقيقية عن حالته الصحية بوسائل الإعلام.



ولفت إلى أنه ليس بجديد على الجماعة الإرهابية مزاعمها الكاذبة، حيث تستغل ذراعها المسماة بحزب مصر القوية للترويج لها.



وأوضح أن مصلحة السجون والنيابة العامة حريصتان على حياة المتهمين، مؤكدا أن المستشار خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، قرر- فى جلسة التحقيق مع أبوالفتوح- إحالته إلى مستشفى سجن ليمان طرة لتوقيع الكشف عليه؛ بعد طلبه ذلك نتيجة لشعوره بالإجهاد، وهو ما ثبت من خلال التقرير الطبي الذى تسلمته النيابة عن تمتعه بحالة صحية جيدة.