متى يجب أن تفكر في ترك وظيفتك؟

هل تشعر بأنك حبيس عملك؟ هل تعاني روتين الوظيفة؟ هل تشعر بالملل التام من العمل؟ هل تشعر بالقلق؟ هل تتسبب الوظيفة التي تعمل بها في وقوعك تحت المزيد من التوتر؟ إذا ما كنت تشعر بأكثر من ثلاثة من هذه الأعراض فأنت بحاجة إلى التفكير الجاد في ترك وظيفتك:



التعرض للحوادث.

السلوك العدواني .

القلق الشديد.

اللامبالاة وتجنب المواجهة.

الاكتئاب.

صعوبة التفكير واتخاذ القرارات.

الأرق.

تناول المهدئات

التدخين بشراهة

التعب والإرهاق الشديد.

افتقاد النشاط وافتقار الحماسة تجاه أي شيء.

تقلب المزاج.

تناول الطعام بشراهة / فقدان الشهية.

نوبات خوف شديدة أو ارتجاف.