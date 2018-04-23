ثلاثة أسئلة أساسية قبل اتخاذ القرار

في حياتنا نحتاج دومًا إلى اتخاذ العديد من القرارات سواء كانت قرارات تأثيرها محدود لا يتعدى يومنا أو قرارات قد تكون مصيرية، وبغض النظر عن طبيعة القرار فهناك عدة أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك قبل أن تفكر في اتخاذ قرار بشأن أي موضوع أو مشكلة:



هل أنا في حالة صحية وذهنية تسمح لي باتخاذ القرار؟ إذا كانت حالتك الصحية أو الذهنية ستؤثر بالسلب على تفكيرك بطريقة أو أخرى فعليك حينئذ أن تؤجل قرارك حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.





هل لديّ ما يكفي من معلومات لكي أصل إلى القرار الصحيح؟ وما الذي أحتاج أيضًا إلى معرفته؟ أين يمكنني الحصول على هذه المعلومات؟

هل يمكنني أن أتحدث إلى شخص آخر يمكن أن يساعدني في عملية اتخاذ القرار؟ ومن هو هذا الشخص؟



ما القرار الذي أشعر تجاهه بالراحة؟

إذا كانت لديك عدة بدائل .. اسأل نفسك أي القرارات يجعلني أشعر براحة البال؟ تعلم أن تستمع إلى الإجابة التي تأتيك من داخلك، فأحيانًا يأتي الصوت الغامض يدوي في رأسك والذي يمكن أن نطلق عليه الحاسة السادسة أو العناية الإلهية أو الشك أو الحس البديهي، تصرف وفقًا لهذا الصوت.



ماذا يحدث إذا اتخذت القرار الخطأ؟

إذا كنت ستتخذ القرار الخطأ فعليك أن تسأل نفسك:

ما أسوأ العواقب التي يمكن أن تصل إليها نتيجة لذلك؟

هل تستطيع التعايش مع مثل هذه العواقب؟

إذا كنت تعرف الإجابة عن هذه الأسئلة، فإنه حتى إذا كان القرار خطأ فسيكون بإمكانك التعايش مع نتائجه.



- ماذا إذا كان القرار صائبًا؟ ما أفضل شيء يمكن أن يحدث؟

اسأل نفسك عما إذا كانت الفوائد المحتملة الناتجة عن قرارك إذا كان صائبًا، تفوق العواقب السلبية الناتجة عن قرارك إذا كان خطأ أم لا.



- هل علي أن أتساءل عن الأشخاص الذين يتعلق بهم القرار؟

في بعض المواقف قد يقدم لك أحد الأشخاص عرضًا على مستوى العمل يبدو مغريًا للغاية، أو على المستوى الشخصي قد يعرض عليك أحد الأشخاص أن تقوم بشيء معه، وعليك أن تقرر ما إذا كنت ستقبل ذلك أم لا.

اطرح على نفسك هذه الأسئلة وأجب عنها بصراحة إما بـ"لا" أو "نعم" أو "لديّ شك في ذلك":

هل سأستطيع مواصلة التعامل مع هذا الشخص في المستقبل؟

هل يشاركني نفس القيم التي أؤمن بها؟

هل أشعر بالراحة تجاه هذا الشخص؟

هل أحترم هذا الشخص؟

إذا كانت إجابك بـ"نعم" على الأسئلة الأربعة السابقة، إذًا لا تتردد في أن توافق على العرض أو الدعوة المقدمة إليك، وإذا كانت الإجابة بـ"لا" أو "لديّ شك في ذلك" على أي سؤال مما سبق، فربما تكون هذه اللحظة التي تتخذ فيها القرار، حيث ترفض العرض أو تعتذر عن الدعوة.

- إذا كنت متحيرًا بين خيارين فعليك أن تسأل نفسك: "هل هناك خيار آخر ألجأ إليه"؟

- الاعتماد على دعاء الحاجة

يا إلهي، أعطني القدرة على تقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لكي أغير الأشياء التي أستطيع تغييرها والحكمة لكي أعرف الفرق بينهما.



في معظم الظروف الصعبة لا يوجد قرار خطأ تمامًا أو صائب تمامًا، لأن كلًا منا يتخذ قراراته على أمل أن تكون هذه القرارات صائبة أكثر من كونها خاطئة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، عليك أن تحلل القرارات التي اتخذتها من قبل في حياتك، فإذا كانت نسبة نجاحك عالية، فيجب أن تكون قادرًا على الثقة في قراراتك، أما إذا كان يتكرر وقوعك في الخطأ، فعليك أن تضع ذلك في الاعتبار.



