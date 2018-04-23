«القابضة للدواء»: ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 47% عن العام الماضي

قال أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدواء، إن الظروف التي يمر بها قطاع الأعمال العام، أكثر حرجًا من القطاع الخاص.





وأضاف "حجازي" - خلال كلمته بالجمعية العمومية للعاملين بالصناعات الكيماوية - إن الدولة عليها التشريع ونحن علينا التنفيذ، مؤكدًا أن أرباح شركات الأدوية المنتجة من القطاع العام، ارتفعت عن العام الماضي في النصف الأول من العام، بنسبة وصلت إلى 47%.



وشدد على ضرورة نسيان المشاكل، والتكاتف من أجل دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.