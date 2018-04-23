القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:34 م

«القابضة للدواء»: ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 47% عن العام الماضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء جابر
dostor.org/2140333

قال أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدواء، إن الظروف التي يمر بها قطاع الأعمال العام، أكثر حرجًا من القطاع الخاص.


وأضاف "حجازي" - خلال كلمته بالجمعية العمومية للعاملين بالصناعات الكيماوية - إن الدولة عليها التشريع ونحن علينا التنفيذ، مؤكدًا أن أرباح شركات الأدوية المنتجة من القطاع العام، ارتفعت عن العام الماضي في النصف الأول من العام، بنسبة وصلت إلى 47%.

وشدد على ضرورة نسيان المشاكل، والتكاتف من أجل دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

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