مؤشر مسقط يتراجع 0.11% فى ختام جلسة اليوم

تراجعت بورصة مسقط، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 4756.03 نقطة، خاسرًا 5.02 نقطة.



وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع أسهمه القيادية، وتقدم بنك العز الإسلامي المتراجعين اليوم بنسبة 3.7%، وتراجع الجزيرة للخدمات 3.53%، وانخفض كذلك الخليج للكيماويات 2.84%.



كما تأثر المؤشر بتراجع مؤشرات قطاعي الصناعة والمالي، ليهبط الأول 0.51%، متأثرًا بتراجع 4 أسهم، لينخفض الأنوار للسيراميك 2.54%، وهبط جلفار للهندسة 2.02%.



وانخفض كذلك مؤشر القطاع المالي 0.02%؛ بضغط 5 أسهم، ليتراجع الخليجية للاستثمار 1.87%، وتراجع المدينة للاستثمار 1.85%، وتجاهل القطاع صدارة سهم ظفار للتأمين للمرتفعين اليوم بنسبة 20%.



وعلى الجانب الآخر، انفرد مؤشر قطاع الخدمات بارتفاع 0.06%؛ بدعم 4 أسهم، ليصعد الغاز الوطنية 1.51%، كما ارتفع سيمبكورب صلالة 0.9%.



وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 8.17 مليون سهم، مقابل 3.23 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 1.1 مليون ريال، مقابل 1.25 مليون ريال بجلسة أمس الأحد.