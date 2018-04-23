تراجع جماعى لمؤشرات بورصة فلسطين فى ختام جلسة اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة فلسطين بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط مؤشر القدس بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 547.33 نقطة، خاسرًا 2.72 نقطة.



كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 301.58 نقطة، خاسرًا 0.85 نقطة.



وتأثر أداء البورصة، بتراجع 3 قطاعات، تقدمها مؤشر الخدمات بنسبة 1.08%، مع انخفاض 4 أسهم تقدمها موبايل الوطنية والعربية للفنادق متصدري الخاسرين اليوم بـ4% و1.96% على الترتيب.



وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بـ0.46%، مع انخفاض فلسطين للاستثمار الصناعي 1.85%، وباديكو بـ0.73%.



كما انخفض مؤشر قطاع التأمين 0.12%؛ بضغط سهم التكافل الفلسطينية المتراجع 1%.



في المقابل صعد مؤشر قطاع البنوك 0.46%، مع ارتفاع 3 أسهم تقدمها بنك الاستثمار الفلسطيني متصدر الرابحين اليوم بـ 4.58%، بعد إعلان البنك عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري.



وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.14%، مع صعود سهم مصانع الزيوت النباتية منفردًا بـ0.69%.



وارتفع حجم التداولات اليوم، إلى 284.81 ألف سهم، مقابل 154.59 ألف سهم بجلسة أمس الأحد، كما زادت قيمة التداولات إلى 532.85 ألف دولار، مقابل 327.19 ألف دولار بالجلسة الماضية.



وتصدر سهم بنك فلسطين تعاملات اليوم حجمًا وقيمة، بتداول 46.66 ألف سهم، بقيمة 117.72 ألف دولار.