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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:32 م

«فرانس برس»: الانتخابات العراقية ستشهد تنافسًا شرسًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2140327

قالت وكالة «فرانس برس» الفرنسية، اليوم الإثنين، إن الانتخابات العراقية المقبلة، ستشهد تنافسًا شرسًا بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والقيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، ونائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي.

وأشارت الوكالة إلى أن التنافس يأتي بين «العبادي»، مهندس النصر على التنظيم الإرهابي في العراق، خلال الفترة الماضية، والقيادي بالحشد الشعبي وكيل إيران في العراق «العامري»، ورئيس منظمة بدر، ونائب رئيس الحكومة السابقة «نوري المالكي»، الذي يتهمه خصومه بالفساد وتهميش المكون السني.

وتابعت: «إنه بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، ضمن الدستور السلطة لمنصب رئيس الوزراء، الذي يشغله شيعي كون طائفته تشكل الغالبية في العراق».

وشددت الوكالة على الفائز في الانتخابات، المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل، أن يبرم تحالفات مع قوائم أخرى شيعية وسنية وكردية، للحصول على غالبية برلمانية تضمن له تولي رئاسة الوزراء.

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