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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:30 م

«الأحمد»: وصلنا لقناعة بأن حماس تريد حوارات بلا نتائج

عزام الأحمد،
عزام الأحمد،
مروة عنبر
dostor.org/2140321

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، عن أن دورة المجلس الوطني ستعقد في موعدها المحدد في الثلاثين من إبريل الجاري.

وقال الأحمد، في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين: "إن الاستعدادات لعقد المجلس الوطني تجري على قدم وساق، إذ تم توزيع الدعوات وجدول الأعمال المقترح، مشددا على أهمية عقده لتعزيز أوضاع مؤسسات منظمة التحرير، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الانتقال إلى الدولة، ومواجهة التحديات المستقبلية".

وأضاف أنه بعد سلسلة مشاورات استمرت عدة شهور لعقد المجلس، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد دورة جديدة للمجلس الوطني القائم، بعد أن فشلت كل الجهود التي بذلت من أجل قيام حماس بإنهاء الانقسام، لكن دون جدوى، فصوتت اللجنة التنفيذية على عقد دورة جديدة للمجلس القائم.

وأكد الأحمد أن جميع الفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية مجمعة على عقد الدورة الجديدة للمجلس الوطني، باستثناء الجبهة الشعبية التي تحفظت على عقد المجلس داخل الوطن.

ودعا الأحمد حماس لإنهاء الانقسام، وقال: "إذا ما تم ذلك، مستعدون لعقد مجلس وطني جديد وفق إعلان 2005 تشارك فيه كل من حماس والجهاد الإسلامي".

وعن موقف جمهورية مصر العربية من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، يوم 30 أبريل المقبل في رام الله، قال إن رئيس جهاز المخابرات أكد له دعم مصر لانعقاد دورة المجلس الوطني وعدم الانتظار، من أجل تعزيز وضع المنظمة.

وأشار إلى أنه أبلغ الجانب المصري عن عقد جلسة أخرى للوطني بمشاركة حماس والجهاد بعد أسبوع، حال تمت إزالة العقبات أمام انهاء الانقسام.

واعتبر الأحمد أن بيان حركة حماس عقب لقاءات وفدها برئاسة صالح العاروري مع المخابرات المصرية "عام لا جديد فيه"، موضحا أنه لم يتطرق لجوهر الأزمة، حول سبب عدم تنفيذ الاتفاق الأخير.

وكشف أن وفد فتح أبلغ الجانب المصري بأنه "لا داعي للقاء حركة حماس وانتظار ردهم"، مضيفا "وصلنا لقناعة بأن حماس تريد مفاوضات وحوارات بلا نتائج لذلك قررنا عقد المجلس وحين انتهاء الانقسام نعقد مجلسا آخر".

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