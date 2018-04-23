«القلعة للاستثمارات»: مصر ستصبح مركز الطاقة لأوروبا

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات، إن مصر مستعدة لكى تصبح مركز الطاقة لأوروبا، مع الارتفاع الكبير فى إنتاج الغاز فى عدد من المواقع.



وأضاف "هيكل" في تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية الاقتصادية، أنه فى قطاعى الغاز والنفط، تظل مصر لاعبا مهما للغاية، مضيفًا أن هناك دافعا الآن ليتدفق الغاز المصرى إلى الأسواق الأوروبية عبر محطتى إدكو ودمياط.



وتابع أن الاكتشافات الجديدة فى الغاز والبنية التحتية فيما يتعلق بمحطات الغاز الطبيعى المسال فى إدكو ودمياط يعنى أن مصر مستعدة للعب دور مهم للغاية كمركز للطاقة، سيما فى صادرات الغاز.