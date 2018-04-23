«الدولية للطاقة»: الوضع فى كوريا الشمالية لا يزال يثير القلق

أكد المنسق الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورونا سيروتا، اليوم الإثنين، أن الوكالة على استعداد لاستئناف العمل في جمهورية كوريا الشمالية عندما يسمح الوضع السياسي بذلك.



وقال المنسق خلال افتتاح المؤتمر التمهيدي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية 2020، في جنيف: "الوضع في كوريا الشمالية لا يزال يثير القلق، اضطر خبراؤنا لمغادرة كوريا الشمالية في 2009، وعلى الرغم من ذلك واصلت وكالتنا جمع وتقييم المعلومات حول برنامج كوريا الشمالية النووي، وذلك من خلال مراقبة صور الأقمار الاصطناعية، ونؤكد من جديد استعدادنا لاستئناف أنشطة التحقق في كوريا الشمالية بمجرد أن يسمح تطور الوضع السياسي بهذا".



وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، السبت الماضي، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات بدءًا من 21 أبريل، مشيرا إلى أن بلاده لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي، ومن أجل ذلك، تغلق كوريا الشمالية موقع التجارب النووية في الجزء الشمالي من البلاد للتأكيد على وعدها بوقف الاختبارات.