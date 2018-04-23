«الجارديان»: ماكرون يعتمد على سحره الخاص في لقائه مع ترامب

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقد أن دبلوماسيته وقدرته الخاصة على الإقناع، وسحره الذي يتمتع به، قد تؤثر على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة للبيت الأبيض.



وتابعت أن هناك آمالا كبيرة معقودة على زيارة ماكرون لواشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش مع ترامب الوضع في سوريا والخطط المستقبلية لها، بالإضافة إلى تأكيده على التزام فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران الذي هدد ترامب بالانسحاب منه.



وأشارت إلى أن ماكرون يعتمد على علاقات وطيدة مع ترامب بصورة مثيرة للدهشة، في ظل الاختلاف الكبير بين الرجلين، حتى إن ترامب كان يدعم ماريان لوبان في الانتخابات الفرنسية، ففي الوقت الذي يؤيد فيه ماكرون العولمة المدنية ويناصر الاتحاد الأوروبي، فإن ترامب يعارضها بشدة ويتبع سياسات حمائية لبلاده.



وأوضحت أن هناك فارقا كبيرا في العمر بين ترامب وماكرون، فالأخير في عمر النجل الأكبر لترامب، ولديه ثقافة خاصة به، فهو يقرأ في الأدب والفلسفة بشكل يومي، عكس ترامب الذي يعتبر رجل اقتصاد من الطراز الأول.