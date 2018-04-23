شرطة أرمينيا تفرج عن زعيم الاحتجاجات

أفرجت الشرطة في أرمينيا، اليوم الإثنين، عن زعيم احتجاجات المعارضة نيكول باشينيان بعد يوم من اعتقاله.



كانت الشرطة اعتقلت ثلاثة من زعماء المعارضة بينهم باشينيان ونحو 200 محتج، أمس الأحد، الأمر الذي أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي بعد أن خرج المتظاهرون في احتجاجات مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الجديد سيرج سركسيان.



ويتهم محتجون سركسيان، البالغ من العمر 63 عامًا، بالتشبث بالسلطة بعد تعيينه رئيسا للوزراء الشهر الجاري، في أعقاب عشر سنوات أمضاها رئيسًا للبلاد.



ونظم عشرات الآلاف من المعارضين مسيرة، أمس، عبر العاصمة يريفان، وأغلقوا شوارع وسط المدينة ونظموا اعتصامات.