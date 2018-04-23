القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:22 م

ابنة ترامب تشارك فى مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ابنة ترامب
ابنة ترامب
الدستور
dostor.org/2140296

أفاد موقع «هامكور» الإسرائيلي، أن بعثة أمريكية كبيرة من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل، للمشاركة في مراسم تدشين السفارة الأمريكية بالقدس، التي ستشارك فيها، ابنة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجها.

وذكر «هامكور» أن وزارة الخارجية الأمريكية أجرت، أمس، نقاشًا شارك فيه الكثيرون وتطرق إلى الاستعدادات لافتتاح السفارة.

وأضاف الموقع أنه وفق أقوال جهات سياسية، لم ينشر البيت الأبيض بعد بيانًا رسميًا حول المسئولين، الذين سيصلون من واشنطن إلى القدس، للمشاركة في مراسم التدشين، ولكن وفق التقديرات ستصل بعثة كبيرة مؤلفة من حوالي 800 مسئول، وعلى رأسهم وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوشين.

كما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستسضيف كل المدعوين في استقبال احتفالي في القدس، وقد دعي للمشاركة في مراسم تدشين السفارة كل الوزراء الإسرائيليين وعددا من الشخصيات العامة.

وتوقع "هامكور" أنه بعد مرور يومين على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، من المتوقع أن تنقل جواتيمالا سفارتها إلى القدس أيضا، مشيرا إلي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تآمل أن يشكل نقل هاتين السفارتين بداية لنقل سفارات الدول الأخرى إلى القدس العاصمة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قد صرح مؤخرًا، بأن بلاده بدأت بإجرء محادثات مع 6 دول أخرى، لافتتاح سفاراتها في القدس.

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