تجديد حبس متهمين بمديرية الشباب والرياضة بشأن «مخالفات الزمالك»

جددت جهات التحقيق المختصة، حبس "أحمد. ز. م. م" مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، و"عماد. م. ط" وكيل ذات المديرية، 45 يوما، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن المخالفات المالية المتعلقة بنادى الزمالك.



يذكر أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، أمرت- سابقا- بحبس المتهمين 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018.



وكان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة فى شأن وقائع تتعلق بفتح مجلس إدارة النادى الحالي لحسابات مصرفية شخصية، وإيداع أموال النادى بها على نحو يخالف أحكام القانون.



وقررت نيابة الأموال العامة العليا، تشكيل لجنة من المختصين من الجهتين الإداريتين "المختصة والمركزية"؛ لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات التى تباشرها، وضبط كل سجلات حركة خزينة النادى، وكافة المستندات المتعلقة بحساباته، وحصر كل المبالغ المالية الموجودة بالخزينة.