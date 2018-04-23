القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:22 م

لقاء بين الأسد ومساعد وزير الخارجية الإيرانى فى دمشق

بشار الأسد
بشار الأسد
مروة عنبر
dostor.org/2140292

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بلقاء جمع بين الرئيس السورى بشار الأسد وكبير مساعدى وزير الخارجية الإيرانى فى الشئون السياسية حسين جابرى أنصارى بدمشق.

ولم تذكر وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية معلومات عن فحوى اللقاء، إلا أنها أكدت أن أنصاري من المقرر أن یلتقی، الیوم، عددًا من كبار المسؤولين السوریین، لبحث مستجدات الأوضاع الإقلیمیة والدولیة المرتبطة بسوریا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد قال، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حس روحاني، إن العدوان الثلاثي على سوريا جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة ومصداقيتها أمام شعوبها.

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