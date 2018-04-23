برلماني يطالب بتوفير الخدمات في مناطق الإسكان الاجتماعي

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوفير كافة الخدمات قبل الإنشاء بالإسكان الاجتماعي حتى تكون مناسبة وقائمة بشكل صحيح.



ورد عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: "هو دا اللي بيتعمل".



وعقب أبوالعلا على كلمة رئيس المجلس قائلا: "فيه مناطق كتيرة ضمن الإسكان الاجتماعي ينقصها خدمات مثل الرعاية الصحية".



جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.