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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:21 م

برلماني يطالب بتوفير الخدمات في مناطق الإسكان الاجتماعي

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2140290

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوفير كافة الخدمات قبل الإنشاء بالإسكان الاجتماعي حتى تكون مناسبة وقائمة بشكل صحيح.

ورد عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: "هو دا اللي بيتعمل".

وعقب أبوالعلا على كلمة رئيس المجلس قائلا: "فيه مناطق كتيرة ضمن الإسكان الاجتماعي ينقصها خدمات مثل الرعاية الصحية".

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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