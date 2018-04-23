لليوم الثاني.. اليورو يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى، لليوم الثانى على التوالى، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن 21.48 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعره فى السوق المحلية بحسب البنك المركزى 21.6830 جنيه للشراء، و21.8130 جنيه للبيع.



وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، جاء سعر اليورو، والذى يعد ثانى أهم عملة نقدية على المستوى الدولى، بعد الدولار، كالتالى:



فى البنك المركزى

21.6830 جنيه للشراء

21.8130 جنيه للبيع



فى البنك الأهلى المصرى

21.48 جنيه للشراء

21.71 جنيه للبيع



فى بنك القاهرة

21.55 للشراء

21.79 جنيه للبيع