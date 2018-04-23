القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:17 م

لليوم الثاني.. اليورو يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2140286

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى، لليوم الثانى على التوالى، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن 21.48 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعره فى السوق المحلية بحسب البنك المركزى 21.6830 جنيه للشراء، و21.8130 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، جاء سعر اليورو، والذى يعد ثانى أهم عملة نقدية على المستوى الدولى، بعد الدولار، كالتالى:

فى البنك المركزى
21.6830 جنيه للشراء
21.8130 جنيه للبيع

فى البنك الأهلى المصرى
21.48 جنيه للشراء
21.71 جنيه للبيع

فى بنك القاهرة
21.55 للشراء
21.79 جنيه للبيع

موضوعات متعلقة

الجنيه يتراجع هامشيًا أمام اليورو.. ويستقر أمام الدولار

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

قانون الأحوال الشخصية للأقباط «في علم الغيب»

إغلاق محور النصر «جزئيًّا» لمدة 3 أيام

«عبدالعال»: نائب يحرض أهالى الأسمرات على عدم دفع الإيجار

حقيقة تشكيل حماس حكومة فلسطينية مركزها غزة

الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق حكومي برلماني لحل أزمة أهالي الأسمرات

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

ألبومات الصور

مؤتمر الكابيتانو حسام غالى

«سعفان»: تقديم حزمة رعاية متكاملة للعمالة «الموسمية» بعد حصرهم

«حبيب»: تطبيق الرصد الإلكتروني لنتيجة النقل بجنوب سيناء

بالصور.. محافظ المنيا يكرّم الأمهات المثاليات

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق حكومي برلماني لحل أزمة أهالي الأسمرات

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

كشكول

كليات جديدة للتربية الرياضية والإعلام والسياحة بجامعة بنها

ننشر تفاصيل التقديم لوظائف المعلمين لمدارس المتفوقين

"كشكول" يرصد آراء أساتذة الجامعات حول نظام الاقتراع السري للجنة القيادات الجامعية

غدا.. "الثقافة الإسلامية في غزني" ندوة بالدراسات الإنسانية أزهر

القاضي وعشماوي يزوران المستشفى الجامعي ببنها

الأمصار

الخارجية اليمنية تدعو الصليب الأحمر للاستمرار في تعز

المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية "استقالة رئيس الوزراء الأرميني ​سيرج سركيسيان​ من منصبه"

طالبة فلسطينية تفوز بمسابقة الصحة العالمية في الرسم

الجيش السوري يسيطر على عدة مزارع جنوب الحجر الأسود

الشرطة الإسبانية تحبط محاولة تهريب الكوكايين من المغرب

منوعات

متى يجب أن تفكر في ترك وظيفتك؟

الحياة بحيوية أكبر مع تنظيم الوقت واحترام الذات

ألعاب الفيديو العنيفة تساعد على حرق السعرات الحرارية

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك