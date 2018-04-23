انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بجامعة أسوان

انطلقت فعاليات اليوم الرياضي بجامعة أسوان، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، تحت شعار «الجامعة فيها رياضة»، والتي تهدف لغرس أهمية الرياضة للشباب، بحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.



من ناحيته، قال «غلاب»: «إن المشاركة بالفعاليات لـ16 فريقًا من مختلف طلاب الجامعة، وعددهم 55 طالب وطالبة في مختلف الألعاب الرياضية»، مشيدًا بدور الشباب ووعيهم الكبير في ممارسة الألعاب الرياضية وقيمتها الصحية والفكرية».



وكرم رئيس الجامعة عدد من الطلاب الفائزين بتوزيع الجوائز وسط آجواء من البهجة والسعادة.