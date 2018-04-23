القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 12:51 م

اليوم.. النظر في استئناف قضية كنيسة أطفيح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
dostor.org/2140067

تنظر محكمة جنح أطفيح، اليوم، في استئناف النيابة على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أطفيح"، من تهمة التجمهر، وتغريم القبطي مالك العقار الذي يمارس به الشعائر الدينية باسم كنيسة الأمير تادرس الشطبي.

يذكر أن محكمة الجنح أصدرت حكما بحبس 19 متهما لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم 500 جنيه، وقضت بتغريم القبطى المدعو عيد عطية 360 ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص.

ووقعت خلال شهر ديسمبر الماضي أحداث طائفية بشأن المبني الكنسي، الأمير تادرس الشطبي، حيث اعتدى عدد من المتطرفين على المبني بحجة أنه غير مرخص لإقامة الشعائر الدينية به، وهو ما نفاه الأنبا زوسيما أسقف الكنيسة بأطفيح، وقدم أوراق تقنين أوضاعها للجنة المختصة التابعة لمجلس الوزراء.

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