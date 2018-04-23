شرطة سيشل تكثف البحث عن سائح ألماني مفقود

قالت الشرطة المحلية، اليوم الإثنين، إن السلطات في جزر سيشل كثفت من عمليات البحث عن سائح ألماني، فُقد منذ خمسة أيام.



وقالت مفتشة الشرطة، وينفريد باكاري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الرجل الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه وفقا لقوانين حماية الخصوصية الألمانية، اختفى يوم الأربعاء الماضي في منطقة جبلية في جزيرة لا ديجو، ثالث أشهر جزيرة في الأرخبيل.



وأضافت: «منذ يوم الأربعاء، بدأنا عملية بحث تشمل رجال شرطة ورجال إنقاذ، تعاونهم مروحيات، للبحث عن المواطن الألماني»، مشيرة إلى أنه تم تكثيف عمليات البحث البحرية والجوية والبرية.



وأشارت باكاري إلى أن السائح الألماني (68 عاما) كان بصحبة مرافق وثلاثة سائحين ألمان آخرين، وكانوا يقومون بالتسلق.



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن هذا هو ثالث مواطن ألماني يختفى في الجزيرة خلال عامين.