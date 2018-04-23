«توماس كوك»: ارتفاع حجوزات البريطانيين لمصر في الصيف لـ 89%

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن السياح البريطانيون يعودون بقوة خلال الصيف الجاري لوجهاتهم السياحية المفضلة في كل من تونس ومصر وتركيا، بدلًا من إسبانيا التي ارتفعت تكلفة السياحة فيها بصورة كبيرة.



وتابعت أن البريطانيين يعودون للوجهات السياحية الثلاث، متجاهلين التحذيرات الأمنية لوزارة الخارجية البريطانية، بسبب انخفاض أسعار العطلات السياحية في هذه الوجهات، على الرغم من فخامة الإقامة بها.



وأشارت إلى أنه بالنسبة لمصر؛ فالتحذيرات مقتصرة فقط على شرم الشيخ، ما دفع البريطانيون لاكتشاف منتجعات جديدة على البحر الأحمر، وعلى رأسها الغردقة ومرسى علم، أما بالنسبة لتونس وتركيا فالتحذيرات تشمل معظم المناطق السياحية.



وأوضحت أن أعداد السياح البريطانيين المتوجهين لمصر خلال فصل الصيف الجاري اقترب مما كان عليه عام 2015.



وأكدت شركة توماس كوك أن "شهية السياح لأشعة الشمس بسعر عادل وتنافسي ساعدت على زيادة الطلب بصورة كبيرة على منتجعات البحر الأحمر المفضلة للبريطانيين".



وأشارت الصحيفة إلى أن الحجوزات لمصر ارتفعت بنسبة 89% خلال فصل الصيف بينما وصلت في تركيا لـ 84%، وتشكل العائلات نحو 51% من الحجوزات الموجهة لمصر.



وأضافت أن تكلفة الإقامة لأسبوع كامل في الغردقة للشخص الواحد تصل إلى 630 دولارا فقط، وخلال العام الماضي زار أكثر من 319 ألف مواطن بريطاني مصر.