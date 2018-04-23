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الإثنين 23/أبريل/2018 - 12:50 م

محافظ دمياط: آخر موعد لطلبات تقنين أوضاع الأراضي 14 يونيو

الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط
dostor.org/2140064

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك خلال اجتماع مع القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، أن آخر موعد لتقديم طلبات تقنين الأوضاع 14 يونيو القادم، على أن يتم عمل جدول زمنى للبدء في إزالة التعديات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين عنها، أو يتم رفضها مناشدا المواطنين بتقديم طلبات التقنين قبل الموعد النهائى.

وأعلن المحافظ، عن التزام المحافظة بقرار المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتدقيق الفحص الخاص بالتعديات لتحديد المناطق المطلوب إزالتها، مطالبًا اللواء مجدى أبو العز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، باستمرار وتكثيف الحملات الأمنية بمنطقة الامتداد العمراني لمدينة رأس البر لإزالة كافة التجمعات والعشش القائمة من خلال العرب وتكليف شركة المرافق بالاستمرار في الحملات اليومية لإزالة الإشغالات برأس البر.

وأكد على، ضرورة تركيب كاميرات مراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية بما يلزم بتأمين الميادين من الناحية الأمنية، وكذا استمرار تكثيف وتعزيز الحملات بالمرور، وكذلك الدوريات الأمنية بجميع الميادين والمناطق الحيوية بالمحافظة.

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