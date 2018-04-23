ضبط «ترامادول» بحوزة مسجل خطر هارب من أحكام بالفيوم

ألقى الرائدان أحمد طرفاية ومحمود الشرقاوي، معاونا مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمود هيبة، رئيس المباحث، القبض علي مسجل شقي خطر هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، وبحوزته عدد من أقراص الترامادول المخدر بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم ثان من ضبط "مصطفي.ع" 31 سنه مسجل شقي خطر هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين وبحوزته 72 قرصا من حبوب الترامادول المخدر، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.



تم التحفظ علي المضبوطات، وإلقاء القبض علي المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة الذى حمل رقم 1520 لسنه 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.