فوز مرشح الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية في باراجواي

فاز ماريو أبدو بينيتز، مرشح حزب كولورادو الحاكم في باراجواي، بالانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الساعات الماضية.



وقالت لجنة الانتخابات، حسبما نقلت وكالة أنباء "آي بي باراجواي" الرسمية اليوم الإثنين، إن ماريو أبدو مرشح حزب كولورادو المحافظ هو سناتور سابق عمره 46 عاما، وتعهد بمحاربة الفساد، وتقدم بشكل كبير على منافسه الرئيسي إيفراين أليجري، وهو محام من ائتلاف جانار الذي ينتمي ليسار الوسط.



وقال رئيس لجنة الانتخابات إن أبدو حصل على 46.49% من الأصوات، بينما حصل أليجري على 42.72%.



ويساند أبدو سياسات الضرائب المنخفضة الحالية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخارجي والإنتاج الزراعي في باراجواي، رابع أكبر مصدر لفول الصويا في العالم، والمورد الرئيسي للحم الأبقار.