محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات بمركز سمسطا بتكلفة 30 مليون جنيه

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات بمركز ومدينة سمسطا، بتكلفة تجاوزت الـ 30 مليون جنيهًا، تخدم أبناء المركز والمدينة في قطاعات حيوية في مقدمتها "التعليم - الطرق - الصحة - مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - المرور"، حيث يوجد مشروعات تخدم 7 قرى وتوابعها يقطنها أكثر من 30 ألف نسمة، بخلاف مشروعات أُخرى يستفيد منها المواطنون بدائرة المركز، والمدينة والذي يبلغ تعداده 279 ألف و725 نسمة.



وتأتي هذه الافتتاحات في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، ضمن برنامج مركز سمسطا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث أصبح من التقاليد المعهودة في بني سويف في هذه المناسبة لتكون شاهدة على دخول عدد من المشروعات للخدمة،وتطويرا في مستوى الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية.



وكان في استقبال المحافظ النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب عن سمسطا، والعميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في مشهد اعتاد الجميع أن يشاهدوه المحافظ والنواب في كل المناسبات التي تهم المواطن، وللتعاون في النهوض بمستوى الخدمات والمرافق وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة ضمن الخطة التي يشرف عليها بنفسه المحافظ، في إطار خطة الدولة، وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه دائمًا بتسريع وتيرة التنمية في الصعيد.