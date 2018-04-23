«سي إن إن»: واشنطن قلقة من عدم التزام كوريا الشمالية بنزع «النووى»

وأكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن المسئولين في الإدارة الأمريكية متخوفون من عدم موافقة كوريا الشمالية على الالتزام بنزع السلاح النووي بشكل كامل، وأن يظل السلاح والصواريخ موجودة وعدم التخلي عن ترسانتها النووية التي طورتها على مدار العقود الماضية.



وقال نام سونج، باحث في شئون كوريا الشمالية بجامعة سول، إن كوريا الشمالية تعهدت مرارًا من قبل بنزع السلاح النووي وتجميد برامجها النووية، ولكن هذه التعهدات سرعان ما تبددت.



وتابع: «من الطبيعي أن يتعامل العالم والإدارة الأمريكية مع تعهدات كيم يونج أون بحذر شديد، ومع كل كلمة ينطقها».



بينما قال النائب الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يجب على الإدارة الأمريكية النظر لتصريحات كيم بتشكك وعدم يقين.